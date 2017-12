/ 'EL GRAN LEÓN' Con una comedia, Carlos Alcántara espera volver a conquistar al público peruano. Esta película es una adaptación de la producción argentina 'Corazón de león' , protagonizada por Guillermo Francella .Cuenta la historia de 'León Godoy', un exitoso arquitecto que se enamora de una ejecutiva interpretada por Gianella Neyra . Sin embargo, deben lidiar con los prejuicios en su relación por el hecho de que León es un enano.'EL REGRESO DEL DEMONIO' Titulada 'Jeepers Creepers 3' en inglés, esta película relata la vida de 'Trish Jeener', una mujer acaudalada y poderosa, que tiene cada día un sueño en el que su hijo tendrá el mismo y terrible destino que tuvo su hermano 23 años atrás.La protagonista sabe que el responsable de sus miedos es el 'Demonio', y con el fin de detener a la temible criatura de una vez por todas, se acerca más que nunca a aprender los secretos de sus oscuros orígenes.'EL GRAN SHOWMAN' Este filme cuenta la historia de 'P.T. Barnum' - encarnado por Hugh Jackman - un hombre que acaba de perder su trabajo de oficinista porque la empresa para la que trabajaba se ha ido a la bancarrota.Deseoso de ofrecer a su esposa 'Charity' - encarnada por Michelle Williams - y a sus dos hijas la vida que siempre les había prometido, 'Barnum' se embarca en un proyecto colosal: crear un gran y asombroso espectáculo circense.Estrenos.21: 'El gran león' y lo mejor de la cartelera esta semana (Perú21)Vea también Estrenos.21: 'Jumanji' y lo mejor de la cartelera esta semana [VIDEO] Estas son todas las películas que se estrenarán en Netflix en el mes de enero Conoce cómo ver tus series y películas de Netflix en máxima calidad ¡La fuerza los acompaña! 6,430 personas se llaman 'Rey' y 728, 'Leia' 'Star Wars: The Last Jedi' recauda US$ 220 millones en su primera semana de estreno en Norteamérica 15 películas imperdibles para sobrevivir a la Navidad [FOTOS] Estas son las 20 películas que puedes ver esta Navidad en Netflix [FOTOS] Cine: Un 2017 de altos y bajos Filtran primera imagen de la película en solitario de 'Han Solo'Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi