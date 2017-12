/ Se ríe de sí misma. Fiel a su estilo, Evelyn Vela recordó con una polémica broma el motivo que la llevó a pasar una breve temporada en una cárcel en los Estados Unidos .La autodenominada ' Reina del sur ' utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía donde aparece limpiándose las lágrimas con un 'pañuelo' de dólares."Solo queda tomarlo a la broma esto", escribió la ex bailarina, refiriéndose a la vez que el gobierno norteamericano la acusó de ser una falsificadora de dólares.La imagen generó una inmediata reacción en sus seguidores, quienes celebraron que haya superado esta difícil etapa en su vida y que ahora la recuerde con un mejor ánimo."Palomilla", "Esa es la actitud", "Amarga experiencia pero supiste salir adelante por la gran familia y tus verdaderos amigos", "Me encanta tu actitud reina", fueron los comentarios que recibió.Vea también ¿Evelyn Vela junta a Yahaira Plasencia, Melissa Klug y Jefferson Farfán? [FOTOS] ¿Será cierto? Acusan a Evelyn Vela de robo y agresión física 10 rupturas que nos hicieron pensar que el amor no dura para siempre este 2017 [FOTOS] Flavia Laos y Patricio Parodi en un romántico encuentro televisivo [VIDEO] Hermano de Brunella Horna la 'trolea' y hace revelación sobre Richard Acuña [VIDEO] Stephanie Cayo se alista para Navidad y se va de compras a Gamarra [FOTOS] ¿Indirecta? Melissa Klug y Evelyn Vela cantan 'No te creas tan importante' [VIDEO] Rosángela Espinoza y un 'Stormtrooper' bailando festejo juntos será lo más extraño que verás hoy [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi