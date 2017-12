/ ¿Logró lo impensable? Evelyn Vela presumió haber juntado en una fotografía a su mejor amiga Melissa Klug , a Jefferson Farfán y a Yahaira Plasencia .Pero nada es lo que parece. En realidad, la autodenominada ' Reina del sur ' posó junto a tres gigantografías de los conocidos personajes, preparadas para su participación en ' La noche es mía '."Con quiénes me encontré hoy… ", escribió Evelyn Vela en una de las tantas fotos que se sacó junto a las figuras del futbolista y sus dos ex parejas."Felices los cuatro", tituló otra de las fotografías que se tomó junto al deportista, su mejor amiga y la salsera, quienes en más de una oportunidad han intercambiado fuertes calificativos entre ellas.Vea también ¿Será cierto? Acusan a Evelyn Vela de robo y agresión física ¿Indirecta? Melissa Klug y Evelyn Vela cantan 'No te creas tan importante' [VIDEO] ¿Quiere imitarla? Melissa Klug se animó a cantar la misma canción que Yahaira Plasencia [VIDEO] ¡Se mostró feliz! Evelyn Vela celebró junto a su club de fans [FOTOS] Valeria Roggero a Melissa Klug: 'Habla con la única intención de perjudicar a Jefferson' ¿Evelyn Vela regresó con el padre de sus hijos? Esto dijo la bailarina [FOTOS] Así celebra Evelyn Vela el día de la Virgen de GuadalupeCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi