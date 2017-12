/ ¡Debes verlo! Ya hay un primer vistazo a 'Robin' de la nueva serie, 'Titans' . El conocido acompañante de 'Batman' protagonizará la nueva producción, y ya se puede ver como lucirá en ella.El encargado de darle vida a 'Dick Grayson' - nombre real del personaje - será el actor Brenton Thwaites , conocido por interpretar a 'Henry Turner' en 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' .Fue Thwaites el encargado de enseñar la apariencia de su personaje. Él publicó en Instagram una instantánea en donde se luce utilizando el famoso uniforme rojo y verde de 'Robin' , con su conocida insignia de "R"."¡Aquí vamos! A grabar mi primera escena como Robin, pateando traseros en un callejón del centro de Ciudad Gótica. #RobinRevelado #Titans", escribió el actor junto la instantánea.Here we go!!! First fight scene with my R Kicking ass in a downtown Gotham alleyway. #robinrevealed #titansUna publicación compartida por Brenton Thwaites (@brentonthwaites) el Dic 1, 2017 at 5:08 PST'Titans' será una serie que se estrenará en el 2018 en una nueva plataforma de streaming de DC Comics , la cuál aún no tiene nombre. Aquí, 'Robin' estará acompañado por sus compañeros de 'Los Jóvenes Titanes' como 'Starfire' , 'Chico Bestia' y 'Raven' .What's a pirate's favourite letter??? More soon! #titans #robinrevealedUna publicación compartida por Brenton Thwaites (@brentonthwaites) el Dic 1, 2017 at 2:40 PSTVea también ¿Lo pagarías? 'Superman' y 'Wonder Woman' cobran US$350 por una foto con ellos Gal Gadot muestra su lado atrevida en esta fotografía Actor que interpreta a 'Jay Garrick' en la serie 'The Flash' vendrá a Perú [VIDEO] DC Comics: Margot Robbie reveló que habrá spin-off de 'Harley Quinn' [FOTOS y VIDEO] Batman Ninja: El alucinante adelanto de la nueva película de DC Comics [VIDEO] ¡Ya es oficial! Warner Bros. trabaja en un nuevo videojuego de DC Comics Ben Affleck confiesa que Warner Bros. lo multó por tomar un 'batarang' DC Comics despide al editor Eddie Berganza por acusaciones de abuso sexual Gal Gadot no regresará a 'Wonder Woman 2' si no cumplen con su pedido DC Comics: Ola de abusos sexuales ahora golpea al mundo de los cómicsCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi