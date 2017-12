/ Se hizo oficial. El club mexicano Monarcas Moreila presentó al delantero peruano, Ray Sandoval como su nuevo fichaje. La comunicación oficial de su contratación se dió a través de sus redes sociales donde mencionan: "Tenemos nuevo atacante peruano procedente de @ClubSCristal mediante transferencia definitiva, ¡Bienvenido a @FuerzaMonarca Ray Sandoval!Tenemos nuevo atacante peruano procedente de @ClubSCristal mediante transferencia definitiva, ¡Bienvenido a @FuerzaMonarca Ray Sandoval! 🇵🇪👑 pic.twitter.com/DUjRFNXi7b- Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) December 28, 2017 De esta forma, el ex jugador de Sporting Cristal buscará tener un lugar en la delantera junto a la ´pulga´ Raúl Ruidíaz quien es el goleador del equipo. Sandoval llega a México a pedido del técnico Roberto Hernández.ÂEl delantero peruano de 22 años llega a tierras aztecas en su primera experiencia en el extranjero, y así se suma a lista de peruanos que jugarán la temporada 2018 en la Liga MX .ÂVea también Fabio Capello: "Bonucci no sabe defender" Shinji Kagawa hizo llorar a un niño por el balón, pero el final enternece a todos [VIDEO] Así fue el golazo de Jefferson Farfán en el Día del Hincha Blanquiazul [VIDEO] Alexi Gómez fue presentado oficialmente como jugador del Atlas [FOTOS] Croacia anunció duelo amistoso con la selección peruana ¡Oficial! Josepmir Ballón será jugador de Sporting Cristal hasta el 2020 Cristiano Ronaldo despide el 2017 realizando la Gala CR7 [FOTOS] Edison Flores: "Nos hemos acostumbrado a ganar y tenemos que seguir así" Edison Flores y la celebración de su gol ante Ecuador plasmado en este cuadro ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi