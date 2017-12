/ ¡Festejará todos los días! Paris Hilton inauguró un club nocturno dentro de su propia casa. La heredera decidió remodelar una parte de su hogar y convertirla en su propia discoteca, llamada 'Club Paris'.Fue la misma Hilton quien compartió la noticia en su cuenta de Twitter . "Me encanta el club nocturno que hice en mi casa. #ClubParis", escribió ella. Junto a este mensaje, adjuntó algunas fotografías del lugar.En estas instantáneas se puede ver la lujosa decoración del club. Este cuenta con candelabros negros, paredes estampadas, un sistema de sonido completo y amplios asientos. Asimismo, hay fotos de la propia socialité colgadas en las paredes.La cara de la hermana de Nicky Hilton también quedó estampada en algunas almohadas del lugar. ¿Quieres ir a este club y festejar con la heredera? Lamentablemente, no se puede. El ingreso a las instalaciones es privado, y solo accesible para Hilton y sus invitados.Sin embargo, si quieres darle un vistazo a este local, puedes hacerlo a través de las imágenes que colgó Paris Hilton en sus redes sociales , las cuales te mostramos en la siguiente galería.I love the night club I had made in my house. #ClubParis pic.twitter.com/FVtkFL47wr- Paris Hilton (@ParisHilton) 23 de diciembre de 2017 Vea también ¡A días de convertirse en madre! Así celebró Nicky Hilton su 'baby shower' [FOTOS] ¿Será cierto? Paris Hilton afirma que ella y Britney Spears inventaron los 'selfies' Neymar se divierte con Paris Hilton en Ibiza Paris Hilton apostó su Bentley de US$205 mil en mano de póker y lo perdió Paris Hilton demanda a sitio web de Eslonevia por usar su video sexual Paris Hilton se disfrazó de una sexy conejita Paris Hilton: Su hermano menor fue encarcelado por presuntamente robar un auto Paris Hilton: "Los gays son repugnantes" Paris Hilton decepcionó como DJCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi