No se calló nada. Tilsa Lozano enfiló su artillería contra Yahaira Plasencia , quien días atrás sostuvo que la ex modelo era una 'señora' y la calificó como 'veterana'."Cuando dicen ese tipo de estupideces nos está atacando a todas las señoras y a todas las mujer es que tenemos más de treinta y nos sentimos maravillosas, nos sentimos regias y realizadas", manifestó visiblemente incómoda.La ex modelo aprovechó la oportunidad para recordar cómo era ella a la edad de la salsera, que recientemente se declaró orgullosa de ser joven."Cuando tenía 22 años y movía mi 'totó', a mí no se me movía nada. No como a otras que parecen una malagua", dijo durante una entrevista para América Espectáculos ."Nadie me puede venir a decir que me estoy colgando de ella solo porque opino algo que no le gusta", refirió la ex 'vengadora' sobre la cantante.(América TV)