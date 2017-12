/ Si el 2016 concluyó con dudas y temores sobre lo que podría ocurrir en Estados Unidos y el mundo con un presidente como Donald Trump , en 2017 el republicano no estuvo lejos de esas expectativas. Varias de las acciones y declaraciones del polémico multimillonario marcaron la noticia a nivel mundial e influyeron en la exacerbación de crisis como la de Israel y Palestina o con Corea del Norte . En este último caso, los insultos y amenazas con su homólogo norcoreano han llevado, incluso, a que se especule con una posible guerra nuclear entre ambos países.Pero eso no ha sido todo. Los cuestionamientos contra el mandatario también llegaron por su persistencia en la polémica construcción de un muro en la frontera con México, su veto migratorio contra los musulmanes, su mutismo cómplice con un grupo importante de sus votantes sobre el fácil acceso a armas en EE.UU. y la renuncia a importantes pactos internacionales, como el Acuerdo de París sobre cambio climático y el pacto migratorio.En tanto, el terrorismo de grupos extremistas como el Estado Islámico (EI) continuó sembrando caos y muerte en el mundo. Este año, los atentados tuvieron objetivos en el Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos, entre otros países. Asimismo, el EI amenaza con atacar el Mundial Rusia 2018. El terrorismo islámico seguirá siendo noticia al próximo año.El 2017 también estuvo marcado por la violencia en Venezuela , donde las protestas por la crisis política, económica y humanitaria alcanzaron mayores niveles y continúa afectando a sus ciudadanos. Un país que sigue buscando una luz de esperanza.TRAGEDIA EN BRASILEl 19 de enero, el juez supremo Teori Zavascki, quien tenía un rol importante en el caso Petrobras, murió luego de que la avion eta en la que viajaba se estrelló en las costas de Río de Janeiro. Zavascki se encontraba a cargo de la homologación de los testimonios de 78 ex ejecutivos de Odebrecht que contenían información con potencial de involucrar a políticos, empresarios y altos cargos del gobierno, incluso al presidente brasileño, Michel Temer, en el controvertido caso de corrupción. Por el temor que causó en la clase política, recibió el nombre de "las delaciones del fin del mundo". El 2 de febrero, el magistrado Edson Fachin fue elegido para continuar con la investigación de Zavascki.Teori ZavasckiTeori Zavascki. (USI)USIAMENAZA NORCOREANAEl régimen de Corea del Norte, al mando de Kim Jong-un, ordenó el disparo de cuatro misiles que cayeron frente a las costas de Japón, el 5 de marzo. Fuentes de Corea del Sur indicaron que tres de estos proyectiles impactaron en la Zona Económica Especial de Japón. Este fue el primero de una serie de continuos lanzamientos que Pyongyang ha realizado durante todo el año bajo la supervisión de su gobernante, quien también fue protagonista de ataques verbales con Donald Trump , a quien el gobierno de Jong-un calificó como "senil enfermo mental". Los ensayos militares incluyeron la detonación bajo tierra de una potente bomba de hidrógeno que causó un temblor de 5.9 grados en Japón, el 4 de setiembre.Amenaza norcoreana. (USI)Amenaza norcoreana. (USI)USIEL PRIMER AÑO DE TRUMPUnos días después de asumir la Presidencia de EE.UU., el 29 de enero Donald Trump firmó un decreto que impidió el ingreso al país a ciudadanos de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq, Yemen e Irán . Naciones cuya mayoría de población es musulmana. El 3 de febrero, un juez federal de Seattle bloqueó el veto migratorio, lo que conllevó a que el mandatario estadounidense critique al magistrado desde su tribuna predilecta: Twitter.El anuncio de una posible intervención militar a Venezuela ; los insultos a Kim Jong-un, jefe de Estado de Corea del Norte; sus vínculos en la presunta intervención rusa en las elecciones de 2016; y la declaración de Jerusalén como capital de Israel están entre las polémicas que marcaron el año de Trump Donald Trump (Reuters)El primer año de Donald Trump . (Reuters)Donald Trump (Reuters)AUTOGOLPE EN VENEZUELAEl Tribunal Supremo de Justicia emitió el 30 de marzo una polémica sentencia que le permitió asumir las funciones del Congreso, de mayoría opositora. Ante ello, Perú ordenó retirar a su embajador en señal de protesta. El 1 de abril, el régimen de Nicolás Maduro ordenó que el Tribunal Supremo suprima el contenido del polémico fallo ante la unánime condena de la comunidad internacional.Ese mismo día se iniciaron las violentas protestas de la oposición que duraron varios meses y que dejaron 149 muertos, entre opositores y chavistas, según el diario venezolano El Nacional y el Ministerio Público. A la fecha, la crisis política y económica en Venezuela no da señales de solución.Autogolpe en Venezuela . (USI)Autogolpe en Venezuela . (USI)USIATAQUE QUÍMICO EN SIRIALa oposición acusó al régimen del presidente de Siria, Bashar al Assad, de ordenar un ataque químico contra un hospital de la ciudad de Jan Shejun, el 4 de abril. El bombardeo causó la muerte de 86 civiles (mayoría menores) y dejó más de 170 heridos. El atentado fue condenado por la comunidad internacional y conllevó a que el presidente de EE.UU., Donald Trump , responsabilice a Al Assad por las muertes civiles. El mandatario sirio rechazó las acusaciones y fue respaldado por el presidente ruso, Vladímir Putin. Trump respondió y ordenó atacar una base siria, donde se habría originado el bombardeo.Ataque químico en Siria. (USI)Ataque químico en Siria. (USI)USIATENTADO EN MANCHESTERUna explosión al acabar un concierto en el Manchester Arena, del Reino Unido, causó la muerte de 22 personas, en su mayoría menores. Fue reivindicado por el Estado Islámico.Atentado en Manchester. (USI)Atentado en Manchester. (USI)USICONDENA EN BRASILEl 12 de julio, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, ex presidente de Brasil (2003-2011), fue hallado culpable de haber recibido US$1.1 millones en sobornos de la constructora OAS, empresa vinculada al caso de corrupción de Petrobras. Por ello, fue condenado a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.Mientras continúa el proceso de apelación, Lula se encuentra en libertad y realiza su campaña en el país para las elecciones presidenciales de 2018. Pese a esta sentencia y a otros procesos judiciales por corrupción y abuso de poder aún no resueltos, el ex mandatario encabeza las encuestas.VENEZUELA EN LLAMASEl 31 de julio se realizaron las elecciones para elegir a los 545 delegados de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que impulsó el presidente venezolano, Nicolás Maduro , para reemplazar la Constitución creada en el régimen de Hugo Chávez. En respuesta al manotazo oficialista, se registraron violentas protestas contra la Constituyente chavista y la elección de sus asambleístas. Perú, a través de su Cancillería, anunció que no reconocía sus resultados. Países como EE.UU., Argentina, Chile y otros rechazaron los comicios. Tras la toma de poder, se destituyó a la fiscal general Luisa Ortega, una abogada chavista que cortó vínculos con el gobierno por la dura represión contra los opositores. Venezuela en llamas. (USI) Venezuela en llamas. (USI)USIPUGNA EN ECUADORLenín Moreno, ex vicepresidente y otrora aliado de Rafael Correa, fue elegido mandatario de Ecuador el 2 de abril. Pese a sus vínculos con el correísmo, Moreno se alejó de su antecesor ante las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht que involucraron a su vicepresidente, Jorge Glas.Moreno, incluso, acusó al ex jefe de Estado de que utilizaba cámaras escondidas en su despacho para espiarlo. Correa lo ha calificado de traidor y lo separó de su partido político.HURACÁN IRMAEl 10 de setiembre, el poderoso huracán Irma causó grandes inundaciones en Florida . Otros ciclones como Harvey, José, Katia y Lee se registraron entre agosto y octubre.Huracán Irma. (USI)Huracán Irma. (USI)USICATALUÑA PROTESTAEl gobierno regional de Cataluña convocó a un referéndum para decidir su independencia de España. El acto fue calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional. Para impedir los sufragios del 1 de octubre, la justicia ordenó cerrar los más de 2,300 centros de votación con ayuda de las fuerzas del orden. La medida causó violentos enfrentamientos. El 28 de octubre, el Senado de España aprobó el pedido del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de disolver el gobierno catalán y convocar a elecciones.Cataluña protesta. (USI)Cataluña protesta. (USI)USIATROPELLO MASIVO14 muertos y más de 100 heridos dejó un atropello perpetrado por el Estado Islámico en el turístico paseo La Rambla, en España. El 17 de agosto.Atropello masivo. (USI)Atropello masivo. (USI)USITERREMOTO EN MÉXICOUn violento terremoto de 7.1 grados se registró en México y afectó a los estados de Morelos, Puebla y D.F. El fuerte movimiento sísmico dejó, al menos, 369 muertos y unos 1,900 heridos. Las autoridades informaron que alrededor de 49 edificios colapsaron, incluyendo colegios, centros comerciales y hogares.El terremoto se registró el 19 de setiembre, fecha que coincidió con el aniversario del sismo de 7.3 grados ocurrido en 1985, que causó la muerte de unas 10 mil personas.Cabe precisar que el 7 de setiembre hubo otro sismo de 8.1 grados en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, que dejó 98 muertos.Terremoto en México. (USI)Terremoto en México. (USI)USITIROTEO EN LAS VEGASEl 3 de octubre, un hombre disparó desde un hotel de Las Vegas a los asistentes a un concierto. Murieron 59 y 500 resultaron heridos.Tiroteo en Las Vegas. (USI)Tiroteo en Las Vegas. (USI)USIMATANZA EN ESTADOS UNIDOSAl menos 26 personas murieron en un tiroteo perpetrado en una iglesia bautista en Sutherland Springs, Texas. La matanza fue ejecutada por un hombre de 26 años identificado como Devin Patrick Kelly. Tras una persecución de autoridades y ciudadanos armados, el agresor fue ultimado a disparos. Así resurgió el debate sobre limitar el acceso de armas en ese país, una medida que Trump rechazó.Matanza en Estados Unidos. (USI)Matanza en Estados Unidos. (USI)USIPIÑERA GANÓ EN CHILEEl empresario de centroderecha Sebastián Piñera fue reelegido como presidente de Chile en una reñida segunda vuelta, en la que se midió con el candidato oficialista Alejandro Guillier. El multimillonario obtuvo el 54.57% de los votos frente al 45.43% del representante de la centroizquierda. Piñera, quien asumirá el cargo en marzo próximo, ha prometido impulsar el crecimiento económico, estancado desde 2014. Un hecho por el que responsabiliza a la actual presidenta Michelle Bachelet.Sebastián Piñera gana en Chile. (USI)Sebastián Piñera gana en Chile. (USI)USITRAGEDIA EN ARGENTINA44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan fueron declarados muertos tras su hundimiento en el Atlántico, el 15 de noviembre.ARA San Juan. (USI)ARA San Juan. (USI)USIPOSIBILIDAD DE REELECCIÓNLa justicia autorizó que Evo Morales postule a un cuarto mandato. Y en Venezuela , se anunció que Maduro tentará la reelección.El presidente de Bolivia envió sus mejores deseos. (USI)Posibilidad de reelección. (USI)ODEBRECHT EN ECUADOREl 13 de diciembre, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel por haber recibido US$13.5 millones en sobornos de Odebrecht. En el año, la red corrupta de la constructora originó investigaciones y sentencias en Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela , Panamá y Perú. Emblemático caso sobre la relación entre la corrupción y el poder.Odebrecht en Ecuador. (USI)Odebrecht en Ecuador. Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi