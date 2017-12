/ ¡Nadie se lo esperaba! Tula Rodríguez será la nueva conductora de 'En boca de todos' . La actriz reemplazará a Alexandra Hörler , quien anunció este miércoles su salida del programa de América TV .Su ingreso quedó confirmado en un nuevo adelanto de lo que se verá el próximo año. En esta grabación, se puede ver a Maju Mantilla conversando con Ricardo Rondón y la 'Carlota' cuando empiezan a conversar sobre "el nuevo jale para el 2018".A continuación, se puede ver a Mantilla cogiendo su teléfono celular, y llama a la nueva conductora del programa. "La llamo yo porque es madre, amiga y mujer ", dice la ex Miss Perú Mundo .En la siguiente toma, aparece la esposa de Javier Carmona caminando hacia donde se encontraba su smartphone , y luego responde a la llamada con una sonrisa. "Aló, ¿Maju?", dice, antes de que termine el video.¿Quieres ver esta grabación? Puedes hacerlo a continuación:(América TV)Vea también Alexandra Hörler se quiebra al despedirse de 'En boca de todos' [VIDEO] Tula Rodríguez es el nuevo jale de 'En boca de todos' Tula Rodríguez afirma que no tiene problemas en saludar a Gisela Valcárcel Así se burlaron Tula Rodríguez y Nicola Porcella de Sheyla Rojas [VIDEO] Tula Rodríguez le dio "pase libre" a su esposo Javier Carmona para viajar junto a sus amigos [VIDEO] Tula Rodríguez emocionada porque por fin llegaron a censarla Tula Rodríguez se va de vacaciones sin Javier Carmona y celebra así [FOTOS] Tula Rodríguez recuerda su error con 'la fisión' tras el partido de Perú vs. Ecuador [FOTO]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi