El vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva , le pidió al presidente Pedro Pablo Kuczynski que renuncie a su cargo y le dé paso al primer vicepresidente, Martín Vizcarra."El mandatario parece que no se da cuenta en qué momento político está. En una condición muy frágil, bastante delicada. Debiera dar paso a su vicepresidente Vizcarra", anotó a Perú21 .Para Villanueva, las circunstancias en las que se otorgó el indulto humanitario han llevado al debilitamiento crónico del gobierno."La premier Aráoz negó hasta el último minuto que esté en marcha algún indulto. Lo mejor que pueden hacer es refrescar la situación con un cambio presidencial dentro de la Constitución. Si no, esta situación va a ir desmoronándose poco a poco", agregó.En esa misma línea se pronunció el legislador Humberto Morales (Frente Amplio)."PPK debe preparar una transferencia de mandato al vicepresidente, tiene que aceptar que está muerto políticamente. Que le ahorre al Perú mayor enfrentamiento", anotó.Por su parte, Yonhy Lescano (Acción Popular) sostuvo que impulsará una moción de interpelación contra la primera ministra, Mercedes Aráoz."Tenemos un presidente deslegitimado, que ha traicionado al país. Y una premier que en el debate de la vacancia dijo que no había ningún pedido de indulto para Fujimori. Los dos son parte de la misma traición", apuntó el congresista.