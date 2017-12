/ ¡No pudo con las lágrimas! Facundo González rompió en llanto ayer. El concursante de 'Esto es guerra' se encontraba en plena entrega de regalos durante el programa cuando escuchó un comentario que lo hizo conmoverse.Todo ocurrió después de que el argentino le regalara la camiseta de la selección peruana a 'Mister G' , el locutor en off del reality. "Él es como mi papá en Perú, este regalo es para ti, 'Mister G'. Sé que la estabas buscando y no la conseguías, esta es para vos", dijo González .El guerrero le entregó el presente a Jaime Guerrero Orbegozo , y ambos compartieron un emotivo abrazo. A continuación, 'Mister G' sorprendió al chico reality, y le entregó un regalo también, diciéndole: "Yo lo único que quiero decirte es que eres el hijo que nunca tuve".Al escuchar estas palabras, la pareja de Paloma Fiuza se emocionó y derramó algunas lágrimas, abrazándose nuevamente con el conocido locutor. Este gesto conmovió a todos los presentes en el intercambio."El Mister me cuenta todos sus problemas. No tiene hijos, me considera a mí como un hijo, y me emociona mucho. Te quiero mucho", dijo González , hablando entrecortado debido al conmovedor momento.¡No se contuvo! Facundo González rompió en llanto y esta es la razón. (América TV)Vea también Facundo González recibió las burlas de todos en 'Esto es guerra' y esta es la razón Rafael Cardozo, Fabio Agostini y Facundo González se enfrentaron en 'EEG' [VIDEO] Facundo González destrona a Diez Canseco con estas 'pastillitas para el alma' [VIDEO] Rafael Cardozo y Facundo González casi se van a los golpes en vivo [VIDEO] ¿Qué pasa entre Paloma Fiuza y Facundo González? [VIDEO] Facundo González teme por el futuro de la selección argentina tras estar al borde de no clasificar [VIDEO] Facundo González llamó 'amor' a Rosángela Espinoza y Paloma Fiuza lo 'cuadró' Paloma Fiuza tiembla tras seria advertencia de su 'suegra'Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi