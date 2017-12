/ ACTUALIZACIÓN 10:07 A.M.Keiko Fujimori ya declara en el despacho del fiscal José Domingo Pérez sobre los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016.La lideresa de Fuerza Popular llegó al despacho del magistrado, ubicado en el jirón Santa Rosa (ex Miró Quesada), en el Cercado Lima, minutos antes de las 10 a.m.Un grupo de simpatizantes esperaba a la lideresa de Fuerza Popular a las afueras del local del Ministerio Publico."Keiko no está sola", "Keiko, valiente aquí está tu gente", "Tocan a Keiko, tocan al pueblo", "Keiko amiga, el pueblo está contigo", gritaba la 'portátil'.Por otro lado, Canal N publicó un video en el cual aparece Keiko Fujimori al interior de la Fiscalía de Lavado de Activos tomándose fotos con algunos trabajadores de la entidad estatal.(Canal N)NOTA ORIGINAL 8:56 A.M.La esperan. La lideresa de Fuerza Popular (FP) , Keiko Fujimori , deberá presentarse hoy a las 9 a.m. en el despacho del fiscal José Domingo Pérez para que declare sobre los aportes que recibió su organización política en las campañas electorales de 2011 y 2016, en los que se presume que habría recibido financiamiento de Odebrecht .La expectativa es alta dado que Fujimori ha pedido reprogramar su citación en tres ocasiones. La primera fue el miércoles 22 de noviembre. Su abogado excusó la inasistencia indicando que la diligencia coincidía con otra que tenían agendada.La segunda estaba programada para el jueves 7 de diciembre . Ese mismo día fue el allanamiento de dos locales de FP e indicaron que el abogado de Fujimori debía estar presente en la intervención fiscal.Finalmente, tampoco acudió a la cita del 20 de diciembre. Se debe recordar que el 9 de noviembre también estuvo citada, pero se postergó la diligencia porque ese mismo día interrogaron al empresario Marcelo Odebrecht en Curitiba, Brasil.Vea también Alberto Fujimori: ¿Pueden revocarse las gracias otorgadas a su favor? Roger Rodríguez: "Indulto a Alberto Fujimori es nulo" Congresistas piden la renuncia del presidente Kuczynski Natale Amprimo Plá: "El indulto ya generó efectos irreversibles" PPK anuncia nuevo "gabinete de la reconciliación" Carlos Bruce aclaró que posición a favor del indulto a Fujimori no ha cambiado Consejo Nacional de la Magistratura determinará función de jueces Mercedes Aráoz destinará S/33 millones para reparación a víctimas del terrorismo Ministro de Justicia sobre indulto: "No hay cuestiones ocultas, solo coincidencias" Kenji Fujimori: "Pier Figari y Ana Vega han conspirado contra la libertad de mi padre"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi