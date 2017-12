/ México se pinta de blanco y rojo . La próxima temporada de la Liga MX contará con varios futbolistas peruano. Tras la el fichaje de Irven Ávila a Lobos BUAP, el de Alexi Gómez al Atlas de Guadalajara, el de Anderson Santamaría a Puebla y el de Ray Sandoval al Monarcas Morelia, son 10 los jugadores peruanos que disputaran el torneo mexicano.'La Hiena', 'El Cholito' y Santamaría se suman a Raúl Ruidíaz, Andy Polo (Monarcas Morelia), Pedro Gallese (Tiburones Rojos de Veracruz), Luis Advíncula y Pedro Aquino (Lobos BUAP).Además, también se especula con la llegada de Nilson Loyola y Carlos Cáceda a Puebla.Por otro lado, según el medio mexicano ' Mediotiempo ', José Manzaneda ya pertenecería a Lobos BUAP .Asimismo, Alexander Succar , quien anotó 15 goles con la camiseta de la USMP, pero permanece en Sporting Cristal, interesa a Pumas . Ray Sandoval , acaba de firmar por el Monarcas Morelia, el ex delante de Sporting Cristal jugárá la próxima temporada en México.Vea también Ray Sandoval: Monarcas Morelia oficializó el fichaje de delantero peruano Fabio Capello: "Bonucci no sabe defender" Shinji Kagawa hizo llorar a un niño por el balón, pero el final enternece a todos [VIDEO] Así fue el golazo de Jefferson Farfán en el Día del Hincha Blanquiazul [VIDEO] Paolo Guerrero se relaja y disfruta de la compañía de su hijo mayor [FOTO] Croacia anunció duelo amistoso con la selección peruana ¡Oficial! Josepmir Ballón será jugador de Sporting Cristal hasta el 2020 Edison Flores: "Nos hemos acostumbrado a ganar y tenemos que seguir así" ¡Está 'on fire'! Irven Ávila marcó en amistoso con Lobos BUAP [VIDEO] Estos son los deportistas destacados del 2017 que se ganaron nuestros aplausos [FOTOS]Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi