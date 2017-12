/ El indulto humanitario que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le concedió en Navidad al ex mandatario Alberto Fujimori ha originado diferencias políticas, médicas y también jurídicas. El abogado constitucionalista Natale Amprimo , quien recuerda en esta entrevista que combatió el régimen de Fujimori cuando formó parte del equipo del ex alcalde de Lima Alberto Andrade, cree que la gracia presidencial en debate es irreversible.¿Es posible o no que se revoque el indulto a Alberto Fujimori, en instancia nacional o internacional?Yo creo que, salvo que se acredite y se demuestre que hubo una suplantación y los médicos que firman el informe no son médicos o no son los integrantes de la comisión, el tema está totalmente resuelto, más allá de la sensación o impresión política de la coincidencia u oportunidad política de que esto se produzca a los pocos días de los votos de un grupo fujimorista sobre el tema de la vacancia o del tuit que sacó el Ministerio de Justicia recurriendo a un mensaje encriptado para, en cierta forma, desorientar sobre lo que realmente existía. Evidentemente toda la liturgia previa al indulto ha sido muy mal manejada, pero producido el indulto, este ya ha generado efectos.¿Efectos irreversibles?Sí, irreversibles, salvo que, como le digo, se acredite que los profesionales que participaron aquí no tienen las calificaciones y han sido suplantados.¿Y que se mencione que uno de ellos, Juan Postigo, era médico de Fujimori no podría invalidar el proceso en el que se recomienda su indulto?Pero el médico no es abogado, es un profesional de la salud. Hay que distinguir entre el médico y el paciente. El médico conoce sus antecedentes, su historia clínica, y que lo atienda no quiere decir que va a abogar por usted. Ahora, es evidente que Fujimori está en una situación delicada de salud hace buen tiempo, es evidente que es una persona que tiene una edad avanzada y que, además, ha cumplido gran parte de su condena y es ex presidente. Entonces, yo diría que, sin que me guste la forma como se ha devenido este indulto, lo cierto es que hay que dar una vuelta de página y mirar para el futuro. Antes decían: "No pidió perdón", ahora pidió perdón y dicen: "No lo pidió como yo quiero". De esa manera nunca nos pondremos de acuerdo y hay voces que, en vez de buscar una reconciliación y un encuentro, buscan una confrontación.Y usted no es de esas voces.Yo no soy de esas voces y lo digo con la cierta autoridad que me da el haber combatido al fujimorismo en las épocas en las cuales era una fuerza avasalladora. Yo fui muy cercano, porque fui su personero y parlamentario, a Alberto Andrade que, en su época, era el principal opositor al fujimorismo y el blanco de todo tipo de ataque, crítica y lucha. Sin embargo, ya han transcurrido, del 2000 a hoy, 17 años, y no podemos seguir dándole más vueltas a las cosas y no superar lo que ocurrió.También se cuestiona una aparente celeridad para resolver este caso, distinta a la habitual al momento de otorgar indultos. ¿Eso tampoco haría que prospere un recurso para anular la gracia concedida a Fujimori?Yo no tengo ese detalle, pero creo que hay ahí un margen de actuación. No es que si un indulto demoró en ser revisado entonces se ha creado una suerte de derecho de igualdad negativo en el que todos los procesos tienen que ser retrasados. Ojalá que en el Perú todos los procedimientos, y sobre todo aquellos que tienen que ver con la dignidad y con una visión humanitaria de la persona, fuesen resueltos de manera pronta y oportuna. Ese argumento de decir "no, es que en el caso tal no lo indultaron y se murió", ¿entonces qué estamos invocando, a que se mueran? Creo que en un indulto humanitario hay un aspecto de urgencia por la gravedad, por la situación personal, y porque más allá de quién sea la persona indultada hay una razón humanitaria. Nadie quiere que alguien fallezca en la cárcel. Me parece que ahí hay una valoración personal que la Constitución le ha otorgado al presidente de la República. Usted podrá discrepar, no estar de acuerdo, pero a quien la Nación le ha encomendado la difícil situación de ser quien califica ese aspecto humano es al presidente.El indulto se basó en una recomendación médica y hay varios médicos especialistas que aseguran que Fujimori no estaba en estado crítico o de gravedad.Yo entiendo que es un caso que genera pasiones, opiniones diversas, pero los únicos médicos que pueden opinar sobre el estado de salud de Fujimori son los que lo han atendido y evaluado. Es como que usted me diga "qué opina de la actuación de tal abogado en tal expediente" y yo no he leído el expediente ni tengo acceso al mismo. Yo diría que todo tiene un momento y un final. No podemos seguir en este afán de echarle kerosene a las cenizas para prender el fuego. No veo así un camino hacia el futuro.¿No hay opción de que se anule el indulto recurriendo a cortes internacionales, como la Corte IDH?Yo creo que no. No conozco ningún antecedente en el cual la Corte IDH haya revertido un indulto humanitario. El indulto es el perdón a un condenado, no es olvidar los hechos. No es que la Nación se tapa los ojos y dice "aquí no pasó nada". Eso sí pasa en la amnistía.AUTOFICHA- "Soy abogado constitucionalista de la Universidad de Lima. He sido congresista en el periodo 2001-2006 y fui vicepresidente del Congreso. Además, presidí la Comisión de Constitución. Enseño en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima desde el año 1991".- "Ya cada quien sacará su propia conclusión. La responsabilidad política en una democracia se hace efectiva en las siguientes elecciones. Ahí el pueblo se manifestará, premiará si considera que se actuó bien, descalificará a quien crea que actuó mal".- "La verdad es que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo algunas omisiones y mucha falta de claridad en el manejo de la crisis, inclusive antes de otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori. 