¡Te hará llorar! A un año de su muerte, la hija de Carrie Fisher le rindió un emotivo tributo a su madre. Billie Lourd aprovechó el aniversario de fallecimiento de su progenitora para recordarla con una sorpresiva acción.La joven de 25 años compartió en su cuenta de Instagram dos instantáneas en las que aparece ella con Bruce Bozzi - esposo de su padre, Bryan Lourd-  y su mejor amigo Austin Rydell , juntos en Noruega , con la aurora boreal detrás de ellos.Junto a estas fotografías, Lourd escribió un conmovedor relato. "Mi 'mombi' tenía una obsesión de otro mundo con las auroras boreales, pero nunca llegué a verlas con ella", publicó inicialmente."Viajamos hasta el norte de Noruega para ver si podíamos 'ver los cielos levantar sus faldas oscuras para mostrar sus deslumbrantes partes privadas a nuestros iris indignos'. Y lo hizo. Te quiero infinito", agregó.My momby had an otherworldly obsession with the northern lights, but I never got to see them with her. We journeyed to northern Norway to see if we might "see the heavens lift up her dark skirts and flash her dazzling privates across [our] unworthy irises". And she did. I love you times infinity. 🌜👙🌛Una publicación compartida por Billie Lourd (@praisethelourd) el Dic 27, 2017 at 12:38 PSTBillie Lourd es fruto de la relación de tres años entre Fisher y su agente, Bryan Lourd . Ella nació en 1992 y sus padres se separaron en 1994. Su padre se casó en el 2016 con su pareja de casi dos décadas, Bruce Bozzi .Carrie Fisher , madre de la también actriz, falleció el 27 de diciembre del 2016, a los 60 años, después de haber estado internada 4 días por un infarto que sufrió cuando viajaba de Londres a Los Ángeles .