/ El congresista Salvador Heresi (PPK) sostuvo que ha venido conversando con algunos congresistas de la bancada de Fuerza Popular para que sean invitados a formar parte del nuevo gabinete ministerial de ancha base.Si bien en un primer momento no quiso decir con que legisladores naranjas se ha comunicado, al ser consultado si es que se trataría de Francesco Petrozzi en la cartera de Cultura , este no lo descartó."No lo puedo revelar, saludo al periodismo que anda buscando fuentes que no se pueden descartar, por cierto", indicó.Cabe indicar que ayer Salvador Del Solar renunció al Ministerio de Cultura , lugar que posiblemente podría ser ocupado por el parlamentario fujimorista. Heresi Chicoma agregó que tras esta conversación con esta persona se le comunicó a la premier Mercedes Aráoz ."He recibido una comunicación por parte de algunos de los miembros de Fuerza Popular que estaría interesado en participar del gabinete y se le he manifestado a la primera ministra de manera reservada ", aseguró.En ese sentido, precisó que la idea es construir desde un centro democrático una fuerza del gabinete de ancha base donde estén todas las fuerzas políticas.