Aries (21 marzo-21 abril) Tendrás días de muy buena suerte. Aprovéchalos en diversas actividades, sobre todo en juegos de azar.Tauro (21 abril-21 mayo) Es momento de adoptar una mascota. Necesitas compañía y un animalito puede ser el mejor amigo, el más leal.Géminis (22 mayo-21 junio) A la gente le encanta escudriñar en la vida del resto. No permitas que tus decisiones sean criticadas. Mantente firme.Cáncer (21 junio-22 julio) No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tu relación de pareja va mal y los indicios son evidentes. No sigas engañándote.Leo (23 julio-22 agosto) La dirección que está tomando tu vida es buena, pero tus expectativas son altas, por eso no estás conforme. No te desanimes.Virgo (23 agosto-23 setiembre) Tus recuerdos pueden ser tu peor verdugo, pero no te sabotees. Olvida lo malo y solo trae a tu mente lo que te fortalezca.Libra (24 setiembre-23 octubre) Laboralmente no te va a quedar más remedio que aprender algún nuevo sistema de trabajo.Escorpio (24 octubre-22 noviembre) Emocionalmente estarás muy inspirado y contento. Vierte esta energía en tus proyectos personales.Sagitario (23 noviembre-21 diciembre) Tienes la dicha de tener una familia que te ama y te apoya incondicionalmente. No te entristezcas por terceras personas.Capricornio (22 diciembre-20 enero) Crecerá el interés por evolucionar en una relación o en un proyecto. La suerte está de tu lado.Acuario (21 enero-20 febrero) Hoy sales de esa postura de autocompasión y empiezas a mirar a los problemas de frente. Fuerza.Piscis (21 febrero-20 marzo) Prepárate para enfrentarte a nuevos retos. Con una actitud imponente, saldrás airosa de cada uno de ellos.