/ La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori llegó hoy a la Fiscalía de lavado de activos al promediar las 10 de la mañana a rendir su declaración al ser aludida en una anotación en el celular del ex CEO, Marcelo Odebrecht.Fujimori ingresó de manera sorpresiva a la Fiscalía por una puerta alterna a la sede del Ministerio Público ubicada en el jirón Miroquesada cuadra 2 en el centro de Lima, sin prestar declaración a la prensa.Sin embargo, en el lugar con tambor en mano sus simpatizantes no dejaron de lanzar frases como: Keiko no estás sola" o "Keiko valiente, aquí está tu gente".(Más información en breve)