/ El PPKuy, la tierna mascota que acompañó al presidente Pedro Pablo Kuczynski en dos campañas electorales, presentó hoy su carta de renuncia, luego de que el mandatario otorgó el indulto al exgobernante, Alberto Fujimori.A través de su cuenta en Twitter, PPKuy que ahora se hace llamar "enemigo", se sumó a la ola de renuncias al Gobierno por parte de funcionarios, periodistas, escritores y otros. "He presentado mi renuncia irrevocable al partido Peruanos Por el Kambio", escribió.La noticia ha generado varios comentarios en internet . La mayoría de cibernautas apoya la decisión de la mascota, por considerar como un "negociado" el debate de la vacancia presidencial de PPK y el indulto al expresidente Fujimori."PPKuy enemigo" envió una carta al vocero de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput indicando. "Hice caso omiso de las advertencias de mis colegas ppkuyes sobre la nula capacidad de reacción política de una bancada y un gabinete compuesto por tecnócratas liberales. Insistí en apoyar y prestar mi imagen a una campaña llena de dudas pero con grandes ideales. Jamás pasó por mi mente que mi partido indultaría al responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta ".Si embargo, otro PPKuy que asegura ser el auténtico afirma que no dejará solo a "mi tío PPK, es ahora el momento de estar más unidos que nunca". "¡Estoy aquí y no me escondo! No me he ido, aquí estoy y seguiré junto a mi tío PPK", agregó en Twitter.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi