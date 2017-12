/ En busca del amor ideal , de un futuro prometedor y un trabajo estable, muchas personas esperan iniciar un año nuevo , con la esperanza que sea mejor que el anterior. Pero hay un grupo un tanto más supersticioso que en base a rituales, encuentran la solución a sus problemas.Es por eso que compartimos una pequeña selección de rituales más populares en Latinoamérica.Ritual para encontrar el amor Rubí para llamar al amorLas piedras rojas como el rubí representan el amor puro, fuerte y apasionado . Su energía ofrece también benevolencia y seguridad interna. Para este ritual necesitarás un rubí, una copa de vino tinto y un trozo de papel de seda rojo. A las 12 de la noche coloca el rubí dentro de la copa con el vino tinto y bébelo hasta la última gota (con cuidado de no tragarte la piedra). Pon el rubí en tu sostén, envuelto en el papel de seda. Cuando llegue el amor esperado, ponlo debajo de tu almohada.La manzanaEl 31 en la noche, toma una manzana roja y escribe alrededor tu nombre completo y petición, por ejemplo: "quiero encontrar un amor que me respete, ame y haga feliz" Échale un poco de miel alrededor y por último, un poco de canela en polvo. Déjala en un plato en tu cuarto o donde desees por siete días. Tal vez comiencen a pasarte cosas maravillosas.La flor de margaritaSi quieres que los pretendientes solo vean en ti las cualidades y no los defectos este ritual sencillo puede hacer eso. Solo debes colgarte a las 12 de la noche una flor de margarita en el cuello , con la ayuda de una cadena de plata u oro. Tienes que estar pendiente de ella: si al finalizar la noche del nuevo año la flor está perfecta o la suma de los pétalos es impar significa que tendrás una pareja pronto, pero este amor será un tanto difícil de conquistar, te dará un gran trabajo lograrlo. Si al final de la noche - o fiesta - la suma de los pétalos es par, con toda seguridad se conseguirá un amor duradero con visos de casamiento pronto, y la persona se enamorará perdidamente de la portadora de la margarita.El abrazo de año nuevoEste ritual sirve para muchas cosas, ya que es no sólo para atraer a los hombres, sino también para que llegue la prosperidad a tu hogar . La idea es que la primera persona a quien se le dé el abrazo de "año nuevo" sea del sexo opuesto, y si en la casa no hay ninguno, hay que invitar a alguno que sea el primero en pasar el umbral de la puerta. Este no lo tengo comprobado, pero si les digo que en la casa de mi suegra nuca faltó nada y todo estaba lleno de mucho amor.Intercambia prendas con tu parejaEsta es una buena cábala si deseas fortalecer la relación, especialmente si han debido enfrentar algunos problemas . Así sus destinos estarán completamente unidos en el año. Llevar lencería (o alguna prenda) roja: al parecer, significa un 'reseteo' en nuestra vida, el nuevo comenzar con el año nuevo y, además, atrae la felicidad y la buena suerte. Si quieres hacer caso a la tradición filipina, viste también algo con lunares (al parecer, su silueta recuerda a las monedas, y atrae la abundancia y buena fortuna en el año nuevo).Ritual para el trabajo Para encontrar trabajoEnciende la vela y coloca el dólar delante de la vela, solicita con mucha fe tu nuevo empleo o el cambio que quieres. Al terminar el ritual, no apagues la vela soplando, usa un apagador de velas. Cuando termines el ritual lleva el billete en tu cartera o billetera a manera de amuleto, aún cuando ya hayas conseguido el empleo.Ascenso laboralNo hay como hacer una limpieza exhaustiva de tu oficina actual antes de que culmine el año. Es importante la visualización y que de ella desaparezcas todas las cosas o "recuerdos" que te vinculen a tu trabajo. Si tienes fotografías de tu familia llévatelas a tu casa. Lo más importante es sacar de allí todo lo que te vincule a esa pega que quieres dejar. Si tienes lazos con tu oficina estos te seguirán amarrando. Esta limpieza debes hacerla el mismo 31 de diciembre, la idea es que al llegar el próximo año la oficina se vea limpia y sin vinculaciones. Allí verás como las cosas comienzan a fluir.Empleo soñadoLos rituales para conseguir empleo tiene que ver con la iluminación. T oma una vela blanca, una hoja blanca, unas hojas de laurel y un objeto de oro o plata. Enciende la vela-en un lugar seguro-, colocaremos el papel (en el que habrás escrito el deseo que quieres conseguir) frente a la vela y sobre el papel colocaremos las hojas de laurel y el objeto de oro o plata.Ritual para tener tranquilidad Para balancear las energías: Si una persona o una familia deja atrás un año de peleas, separaciones, divorcio, violencia, y quiere paz , encienda una vela morada porque este color tiene la propiedad de transmutar las energías.Vestir con ropa nueva la primera noche del año, indica que esta no faltara en los próximos 12 meses.Vestir de blanco completamente, es lo indicado para los que deseen alejar las enfermedades y atraer la buena salud. El blanco es un símbolo de renovación y pureza y significa nuevas oportunidades, renovación y resurrección. El color blanco también atrae el amor y el matrimonio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi