/ Los dimes y diretes entre Tilsa Lozano y Yahaira Plasencia no tienen cuándo acabar. Luego de que la salsera la tildara de "veterana", la ex 'Vengadora' se burló del físico que tiene a su corta edad." Lo que yo me acuerdo es que cuando yo tenía 22 años y movía mi 'totó', a mí no se me movía nada. No como a otras que parecen una malagua ", dijo Tilsa Lozano en un enlace con el programa En boca de todos , originando un alboroto entre los panelistas.Asimismo, la popular 'Tili' no dudó en recordarle su pasado a la exintegrante de Esto es Guerra cuando fue consultada por el mayor mérito de la salsera." No sé, ya me estoy poniendo un poco rosadita ", fue la respuesta de Tilsa Lozano, en clara alusión al escándalo de infidelidad que pasó Yahaira Plasencia cuando Jerson Reyes confesó varios detalles de la 'Reina del totó' en el programa El valor de la verdad .