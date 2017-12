/ Las renuncias en el Gobierno continúan en rechazo al indulto humanitario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó al exmandario Alberto Fujimori . En el caso de Tv Perú, a la renuncia de los periodistas Hugo Coya y Josefina Townsend , se sumaron el analista internacional Farid Kahhat, y los conductores José Carlos Yrigoyen y Alonso Rabí Do Carmo .El internacionalista Farid Kahhat anunció su renuncia al programa "TV Perú Mundo". En la cuenta de Facebook del programa, se anunció: "A los televidentes y seguidores de TV Perú Mundo: La periodista Josefina Townsend y el analista internacional Farid Kahhat renunciaron este miércoles 27 de diciembre a TV Perú - IRTP".Ante ello, indican el programa TV Perú Mundo estará temporalmente fuera del aire . "Agradecemos su preferencia en estos cinco años en los que hemos compartido el análisis de las principales noticias internacionales", se agrega.Los conductores de "Entre libros", el escritor peruano José Carlos Yrigoyen y Alonso Rabí Do Carmo, también dieron un paso al costado."Mi presencia en el programa no es justa ni coherente con mis ideas ni con mis principios", señala José Carlos Yrigoyen al aseverar que su renuncia es un rechazo al indulto concedido por PPK a Alberto Fujimori, a lo que calificó como un "canje de favores"."Tampoco puedo representar, desde el ámbito cultural, a un gobierno que libera, a través del canje de favores, a un expresidente condenado por crímenes contra la humanidad, corrupción y otros graves delitos", subrayó.Como se sabe, el ministro de Cultura, Salvador del Solar renunció a su cargo .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi