/ El presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió hoy al Equipo Especial del Ministerio Público ,que dirige el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, en Palacio de Gobierno para tomarle su declaración con relación a sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.El presidente Kuczynski es interrogado respecto de las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers -vinculadas al Mandatario- y los desembolsos que obtuvieron de la constructora brasileña.En principio, la diligencia estaba programada para el 21 de diciembre, pero se suspendió en la víspera en vista de que en esa fecha concurrió al Congreso para plantear su defensa contra la moción de vacancia.Como se recuerda, la Fiscalía abrió una indagación preliminar contra "los que resulten responsables" por los pagos que hizo la constructora brasileña a las empresas relacionadas con el Presidente.Por este caso, la titular de la comisión "Lava Jato" del Congreso, Rosa María Bartra , reveló que Odebrecht pagó $782 mil a Westfield Capital por siete consultorías.Según la información que mostró, los pagos a la empresa del Mandatario se habrían realizado entre 2004 y 2007 por los proyectos Olmos e Interoceánica Norte (tramos 2 y 3) .KEIKO Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimor i, responde al interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez en la investigación por presunto delito de lavado de activos.La diligencia está programada para las 10:00 a.m. La excandidata presidencial será interrogada en torno al origen de los fondos que empleó su campaña electoral en 2016.Al respecto, existe una anotación hallada en el celular del empresario Marcelo Odebrecht: "Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita".Se espera que esta vez Fujimori Higuchi concurra a la citación.Ya hubo tres reprogramaciones: el 22 de noviembre; el 7 de diciembre , por encontrarse en la diligencia de allanamiento de la Fiscalía a los locales de Fuerza Popular; y la del pasado miércoles 20 de diciembre. Su abogada, Giuliana Loza, alegó que no había tenido tiempo para leer la carpeta fiscal.en reserva. Tanto el interrogatorio al presidente Kuczynski como el que se realizará a la lideresa de Fuerza Popular se desarrollarán en estricta reserva.No obstante, las diligencias buscan establecer si existen o existieron nexos comerciales o profesionales de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski con la firma Odebrecht.Ambos casos han suscitado un gran interés de la prensa nacional en medio de la conmoción política por el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori.