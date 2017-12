/ En esta época del año, miles de personas se alistan para salir de Lima y acampar en playas del norte y sur chico por Año Nuev o , pero no todos los distritos permiten que se realice esta actividad debido a razones de seguridad o salubridad, algunas comunas incluso llegan a multar a los bañistas.Ancón Quienes duerman en las playas o consuman bebidas alcohólica recibirán una multa de S/ 4.050 . Además, acudir a las playas de este distrito con animales también está prohibido y quienes incumplan esta medida recibirán una multa de S/ 200."No estamos preparados para recibir a campistas. Se les multará y se decomisarán las carpas", advirtió el alcalde Felipe Arakaki.Punta Hermosa Desde el 2007 hay una ordenanza vigente que no permite pecnoctar en sus playas (E l Silencio, Punta Roca, Playa Central, La Isla, Señoritas, Caballeros y Blanca ) que son de gran concurrencia por los limeños."En el verano incrementamos nuestro personal porque hay mucho más por controlar, supervisar, sobre todo durante las fiestas de fin de año. Hay muchos jóvenes que quieren tomar en el malecón central y eso está prohibido. Como siempre haremos valer las ordenanzas", informó Manuel Landerer, jefe de imagen institucional del distrito.San Bartolo En este distrito tampoco es posible acampar en las playas de San Bartolo debido a que son muy pequeñas y de difícil acceso, que podría poner en peligro la seguridad de los bañistas."Tenemos una ordenanza de hace 10 años que prohíbe esto. Nuestras playas son muy pequeñas, casi inaccesibles para acampar, pero igual tenemos una ordenanza que lo prohíbe", infirmó Milagros Teullet, funcionaria de dicha comuna.Pucusana "Desde hace tres años no permitimos dormir en nuestras cuatro playas y eso lo conocen todos. Tenemos multas para eso", indicó a Andina Daniel Ávalos, de la gerencia de limpieza de dicho municipio.Esto tiene como finalidad, según el funcionario, asegurar la tranquilidad de los vecinos del distrito, además de la limpieza y seguridad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi