Un venezolano es acusado de robarse más de S/ 8 mil soles de una tienda de abarrotes del Mercado de Productores Nro. 2 de Fiori ubicado en San Martín de Porres . María Elena Araujo Huanca (46), dueña del negocio, dio a conocer la identificación del sujeto, quien responde al nombre de Jesús Valderrama Bernudez (32) .La víctima de robo contó a América Noticias que el extranjero, quien llegó hace tres meses al Perú, se ganó su confianza de la dueña del establecimiento dedicado a la venta de productos comestibles. Sin embargo, una mañana cuando acudió a su puesto para llevarse el dinero de las ganancias pero no lo encontró. Fueron exactamente 8 mil 500 soles los que hurtó en venezolano .ROBO REGISTRADO Al recurrir a las cámaras de seguridad se dio con la sorpresa que fue el venezolano el que aparecía en las imágenes. Se aprecia al sujeto al interior del puesto subiendo una escalera con dirección a uno de los ambientes. Una vez que encuentra la cartuchera con dinero huye."Le pedí su documento pero nunca me lo trajo. Me dijo 'es el único documento que tengo, tengo miedo que se me pierda. Lo voy a traer me dijo, y se me pasó'", declaró la dueña del negocio. "Acá han ingresado varios venezolanos a trabajar. No solamente a mí me lo va hacer porque no sabemos sus intenciones de ellos", agregó la afectada.Según Rosmery Bernachea, sobrina de la víctima, un amigo del ladrón se habría comunicado con el venezolano, quien huyó a Trujillo y tendría planeado llegar a Colombia.