A pocos días de la llegada del Año Nuevo 2018 , es tiempo de preparar las cábalas para recibir de la mejor manera estos 12 meses. Por ello, la tarotista internacional Roxana DeMarttini presenta los siguientes tips:Infaltables: 1. No deben faltar las flores amarillas.2. Tampoco las uvas (pueden ser reemplazadas por pasas).3. No olvidar el champagne.4. Si deseas casarte, debes tener una copa con un anillo.5. Importante tener velas doradas y amarillas, que se den encender 10 minutos antes de las 12.Cábalas para viajes Si tienes una carta de invitación, debes ponerla dentro de la maleta con la que correrás alrededor de la manzana.También debes tener el pasaporte. Correr por la manzana pensando en el país al que quieres viajar.Cábalas para…: Salud: debes usar ropa interior verde.Amor: debes usar ropa interior roja.Protección divina: debes utilizar ropa azulina o celeste.Y si deseas casarte, no debe faltar el arroz.