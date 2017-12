/ La periodista Cecilia Valenzuela tildó de "falsa" y "mentirosa" a Rosa María Palacios luego de que la conductora de "Sin guión" aseguró en un artículo de su blog personal que Valenzuela y su esposo Alfredo Torres habrían insistido al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que indulte a Alberto Fujimori ."Estoy de vacaciones en Arequipa desde Navidad, había planeado desconectarme por unos días, pero voy a tener que responder a la farsante y mentirosa de rmpalacios. En breve podrán leer mi respuesta,las advenedizas fallan porque no saben hacer periodismo de verdad", escribió Cecilia Valenzuela en su cuenta de Twitter.Foto: TwitterRecordemos que ayer, Rosa María Palacios escribió en su artículo '"Yo te indulto" versus "yo te vaco"' que Valenzuela y Alfredo Torres tuvieron una reunión en Cieneguilla el 24 de diciembre con PPK, horas antes de que el jefe de Estado concediera el indulto humanitario."24 De diciembre. Reunión en Cieneguilla en casa del Presidente. Varias fuentes señalan que tanto el Ministro Nieto como el asesor de prensa Freddy Chirinos trataron de disuadir al Presidente de indultar a Fujimori. Le explicaron los riesgos. Un testigo sitúa a Cecilia Valenzuela y a su esposo, Alfredo Torres, en la escena, insistiendo en el indulto. Esa noche, víspera de Navidad, se anuncia el indulto ante los Ministros y la bancada en Palacio de Gobierno. Kenji es el primero en agradecer, después lo haría su hermana Keiko" , dice la publicación de Rosa María Palacios .Foto: Captura del artículo '"Yo te indulto" versus "yo te vaco"' del blog de Rosa María PalaciosComo era de esperarse, quien también se pronunció sobre el tema fue Alfredo Torres, esposo de Cecilia Valenzuela y presidente de Ipsos Perú."Rosa María Palacios sostiene que estuve con mi esposa Cecilia Valenzuela en una reunión con el Presidente "insistiendo en el indulto". Eso es falso. Ni siquiera conocemos la casa de Cieneguilla a la que alude RMP. Me sorprende que no me haya llamado a verificar", escribió Torres.Foto: TwitterCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi