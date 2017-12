/ El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ( Reniec ) informó que hay 47,464 peruano con datos observados , pues la dirección que figura en su DNI no existe o no es su lugar habitual de residencia.Reniec detectó que 13,855 personas no viven en la dirección -ubicada al interior del país- consignada en su DNI , al igual que las 33,609 que habían declarado vivir en Lima o Callao.En consecuencia, aquellas personas cuyos datos han sido observados tienen un plazo de 15 días hábiles -contados a partir de la fecha de publicación- para hacer sus descargos, y deben presentar un certificado de domicilio expedido por un notario público o un juez de paz.Aquellos que no logren impugnar las observaciones, podrían recibir una multa. Además, en las elecciones regionales y municipales del próximo año, deberán sufragar en el distrito correspondiente al domicilio que figuraba en su DNI y no en el que fue observado . Así se estaría evitando que una persona vote en un distrito donde no reside , con el llamado voto golondrino.Piero Corvetto, gerente del Registro Electoral del Reniec , señaló que las personas que aparecen en el listado oficial de sancionados, no podrán sufragar en los distritos que figuran en sus documentos de identidad. Para emitir sus votos, deberán acudir a los distritos consignados anteriormente.En tanto a lo económico, los sancionados deberán pagar un monto de S/11,90.En estos enlaces ( link 1 - link 2 ) podrás hallar la lista de ciudadanos con domicilios de Lima y Callao que han sido observados.Y en este enlace la lista de ciudadanos con domicilios en el interior del país que han sido observados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi