/ El médico de cabecera de Alberto Fujimori , Alejandro Aguinaga , criticó a Ana Veg a y Pier Figari , parte del entorno cercano de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , a quienes acusó de ser tumores enquistados en el fujimorismo.En los exteriores de la Clínica Centenario Peruano Japonesa, donde se encuentra internado el mencionado exmandatario, Aguinaga cuestionó a ambos personajes al ser consultado por el tuit de Kenji Fujimori , quien aseguró por Twitter que Figari y Ana Hertz de Vega conspiraron durante años en contra de la libertad de su padre y ahora atentan contra la gobernabilidad ."Eso no es una novedad, nosotros lo hemos señalado siempre, son dos personajes completamente nefastos para el fujimorismo, la señora Ana Hertz y el señor Figari , que no tienen mayor oficio ni beneficio, ninguna profesión, se enquistaron ahí, cual tumores, y comenzaron a dar cierta metástasis para generar un antifujimorismo", exclamó el también excongresista.Respecto a la salud del expresidente , Aguinaga reiteró que este continuará internado en la Clínica Centenario pues no ha superado el cuadro de hipotensión y arritmia con el cual salió del penal de Barbadillo .