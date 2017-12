/ Mira también Capturan en La Victoria a un sujeto que vendía pirotécnicos a domicilio ( Rotafono de RPP ). Ciudadanos del distrito de Paucarpata en Arequipa reportaron a través del WhatsApp del Rotafono la acumulación de residuos sólidos en principales urbanizaciones luego de las fiestas navideñas.Como se observa en las imágenes, la falta de recojo de basura ha hecho que se forme un foco infeccioso y se aglomere una gran cantidad de bolsas con comida y objetos inservibles. Las urbanizaciones afectadas son Manuel Prado, Villa María del Triunfo, Jesús María, César Vallejo, Guardia Civil, Apima, 200 millas, entre otras."No es posible que las autoridades no se preocupen por nuestro distrito. La basura está en el lugar desde el viernes 22 y parece que por navidad se les olvidó de organizar a los trabajadores para que dejen limpia la ciudad. Nadie nos responde y las calles lucen cochinas", dijo un indignado usuario.Además, los denunciantes indicaron que se han comunicado con el municipio pero no les respondieron sus llamados. "La falta de recojo de basura se ha hecho una constante en el distrito por varios meses", señalaron los vecinos.El equipo de Rotafono se quiso comunicar con las autoridades de Gestión Ambiental del distrito pero no obtuvo respuesta.¿QUÉ SUCEDE A TU ALREDEDOR? Para cualquier denuncia o emergencia, envía al Rotafono de RPP tus fotos o vídeos a través del WhatsApp 951 431 013 o llámanos al 438 8008.Y en Facebook y Twitter puedes usar el hashtag #Rotafono.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi