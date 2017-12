/ Karen Dejo y su pareja, el bailarín Lucas Piro , estuvieron ayer en el último programa del año de 'En Boca de Todos' y la pequeña hija de la bailarina terminó por poner en aprietos a su mamá y al argentino.Como se ve en imágenes, Alexandra Hörler le pregunta cómo se llevaba con Lucas Piro y su respuesta desconcertó a todos. "Es que voy a tener un hermanito", dijo la niña provocando re vuelo en pleno programa.Al escuchar esto, Karen Dejo decidió aclarar la situación frente a cámaras. "(…) Una niña con tanta imaginación y que le gusta jugar… es la imaginación de ella", dijo la ex integrante de 'Reyes del Show' para dejar en claro que no está embarazada.Recordemos que una anterior edición por Año Nuevo en el mismo programa, Karen Dejo aseguró que quedó sorprendida al saber que una supuesta vidente le comentó que Lucas Piro le pediría la mano el 2018."Es una noticia que me sorprendió, pero que es algo que por ahí Lucas me ha dejado entrever. Estamos pasando por bastantes cosas juntos", explicó Karen Dejo para América Televisión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi