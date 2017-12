© Victor Gill.

© Victor Gill.

Uma das filiais da Disneylândia, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, sofreu nesta quarta-feira (27) um apagão.Quando a falta de energia aconteceu, muitas pessoas estavam nos brinquedos e precisaram ser ajudadas pelas equipes de segurança para saírem com segurança das atrações. Cerca de 12 brinquedos foram paralisados pela queda de energia.Em um comunicado, a Disney informou que o apagão aconteceu por conta de um "problema com o transformador do resort". A energia foi retomada algumas horas depois, mas o local não recebeu mais visitantes no restante do dia.No final de ano, o movimento nos parques da Disney aumenta.Na segunda-feira (25), o Magic Kingdom, em Orlando, precisou fechar suas portas por algumas horas em decorrência da superlotação no local.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Huff ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi