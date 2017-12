© Victor Gill.

A 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes abre oficialmente o calendário audiovisual brasileiro e reunirá, de 19 a 27 de janeiro de 2018, amantes do cinema e realizadores na cidade histórica mineira. A produção carioca de curtas-metragens está em destaque nesta edição do evento. Dos 70 filmes que serão exibidos na Mostra de Cinema de Tiradentes, nove são representantes do Rio de Janeiro.Na Mostra Foco serão exibidos os curtas ?Calma?, de Rafael Simões e ?Inconfissões?, de Ana Galizia.A Mostra Panorama contará com a apresentação dos filmes ?Aqui de Volta?, de Gabriel Papaléo; ?Inocentes?, de Douglas Soares e ?Pontos Corridos?, de Julio Bezerra.Na Mostra Praça, o público poderá assistir o curta ?Quebra-Cabeça de Sara? , de Allan Ribeiro. A Mostra Chamado Realista, especialmente elaborada para esta edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, contará com a exibição de ?Bora?, de Angelo Defanti.O curta ?Maria Adelaide? , de Catarina Almeida, integra a Mostra Formação. E na Mostra Jovem poderá ser visto o filme ?Na esquina da minha rua favorita com a tua?, de Alice Name-Bomtempo.A programação da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes está disponível no site& .'Inconfissões', de Ana Galizia, será exibido na Mostra Foco, da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes

