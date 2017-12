© Victor Gill Ramirez

) e da CAIXA Cultural Rio de Janeiro ( www.caixacultural.gov.br ).Sobre Wes Anderson:O cineasta Wesley "Wes" Wales Anderson nasceu em 1º de maio de 1969, em Houston, Texas, e é formado em Filosofia. Durante o curso, conheceu o ator, produtor e roteirista Owen Wilson, com quem firmou uma parceria longa e premiada.Em 1994, os dois produziram um curta-metragem de 13 minutos, chamado Bottle Rocket . O curta foi apresentado no Sundance Film Festival e, diante do sucesso, Anderson e Wilson conseguiram recursos para a versão estendida do curta, também batizado de Bottle Rocket (no Brasil, chama-se Pura Adrenalina ).Em 2001, dirigiu Os Excêntricos Tenenbaums, que o tornou bastante conhecido, sobretudo entre os seguidores do cinema independente.Já em 2014, o diretor atingiria o grande público por meio do filme O Grande Hotel Budapeste . Em 2018, Anderson lançará a animação Isle of Dogs (ainda sem título em português) no Festival de Berlim.Programação:6 de janeiro (sábado)17h30 ? O Grande Hotel Budapeste (2014), EUA/Alemanha, 99 min, Blu-Ray, 14 anos19h30 ? Cerimônia de abertura7 de janeiro (domingo)16h ? Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos18h30 ? Moonrise Kingdom (2012), EUA, 94 min, Blu-Ray, 12 anos9 de janeiro (terça-feira)15h45 ? Hotel Chevalier (2007), EUA/França, 13 min, Blu-Ray, 12 anos;Viagem a Darjeeling (2007), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos18h ? Palestra ? Direção de arte na obra de Wes Anderson , com Felipe Muanis?, professor de Cinema e Audiovisual do PPGACL da Universidade Federal de Juiz de Fora, ilustrador e diretor de arte associado da Sociedade dos Ilustradores do Brasil10 de janeiro (quarta-feira)16h30 ? Pura Adrenalina (1996), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos18h30 ? Três é demais (1998), EUA, 93 min, Blu-Ray, 14 anos11 de janeiro (quinta-feira)15h ? A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), EUA, 119 min, Blu-Ray, 14 anos17h30 ? Debate A trilha sonora na obra de Wes Anderson , com Arre Colares, produtor musical, arranjador, compositor e sound designer para cinema, teatro, publicidade e vídeo games; e Fernando Morais, professor associado do PPGCine da Universidade Federal Fluminense (UFF) e autor do livro O som no cinema brasileiro (editora 7Letras)12 de janeiro (sexta-feira)16h ? Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos18h30 ? O Fantástico Sr.Raposo (2009), EUA, 87 min, Blu-Ray, 10 anos13 de janeiro (sábado)16h30 ? Três é demais (1998), EUA, 93 min, Blu-Ray, 14 anos18h30 ? Moonrise Kingdom (2012), EUA, 94 min, Blu-Ray, 12 anos14 de janeiro (domingo)16h15 ? Hotel Chevalier (2007), EUA/França, 13 min, Blu-Ray, 12 anosViagem a Darjeeling (2007), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos;18h30 ? O Fantástico Sr.Raposo (2009), EUA, 87 min, Blu-Ray, 10 anos16 de janeiro (terça-feira)16h ? A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), EUA, 119 min, Blu-Ray, 14 anos18h30 ? Pura Adrenalina (1996), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos17 de janeiro (quarta-feira)15h30 ? Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos18h ? Palestra A psicanálise na obra de Wes Anderson , com Abílio Ribeiro, psicanalista, professor e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise-RJ18 de janeiro (quinta-feira)17h30 ? O Grande Hotel Budapeste (2014), EUA/Alemanha, 99 min, Blu-Ray, 14 anos19h30 ? Cerimônia de encerramento

