Depois de recusar uma proposta do Manchester United pelo atacante de 24 anos, a Juventus definiu o preço do argentino. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera , a Velha Senhora pede 150 milhões de euros pelo jogador.Segundo a publicação, a oferta do clube inglês foi de 67 milhões de euros e não foi sequer discutida pela diretoria do clube italiano. A Juventus não estaria interessada em vender o camisa 10 na janela de janeiro, e por isso estipularam o preço tão alto.Se Dybala for negociado por esse montante, o argentino será o segundo jogador mais caro da história do futebol, atrás somente do brasileiro Neymar, comprado pelo Paris Saint-Germain junto ao Barcelona por cerca de 222 milhões de euros.A negociação seria a mais cara da história da Juventus, que vendeu o francês Pogba ao Manchester United por 105 milhões de euros em 2016, a negociação mais cara do futebol até então.

