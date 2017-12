© Victor Gill.

A negociação de Neymar com o Paris Saint-Germain, na última janela de transferências, foi um dos principais assuntos relacionados a futebol em 2017. As altas cifras (222 milhões de euros) pagas pelos franceses transformaram o brasileiro no atleta mais caro da história.Porém, o negócio não agradou a todos os envolvidos com o esporte. O ex-meia Francesco Totti, ídolo da Roma que atuou por toda a carreira no clube da capital italiana, criticou o caso envolvendo Neymar, PSG "Esses 222 milhões que o Paris Saint-Germain pagou por Neymar são exagerados.Está fora da realidade, não tem sentido", disparou o ex-atleta, aposentado desde o fim da última temporada.Conhecido por sua fidelidade ao time que defendeu durante toda a trajetória profissional, Totti revelou sua preferência pelo futebol de antigamente, quando, segundo ele, o esporte não se tratava de um balcão de negócios."Prefiro como era anteriormente.Hoje, é uma loucura, mudou muito. Antes, havia paixão, valores. Agora é só negócio. Gosto mais da época romântica", opinou Francesco, campeão mundial pela Itália em 2006.Nos últimos anos, os recordes de transferências mais caras vêm sendo quebrados com frequência.Em 2009, Cristiano Ronaldo , saindo do Manchester United para o Real Madrid , se tornou a maior venda da história.Depois, o galês Gareth Bale (Tottenham para o Real em 2013) e o francês Paul Pogba (Juventus para United em 2016) foram, até a ida de Neymar para o PSG , os mais valiosos por determinado período.

