O ano de 2018 terá início com uma "Superlua", que acontecerá no dia 1º de janeiro, às 19h56, pelo horário de Brasília.O satélite natural atingirá seu perigeu, ou seja, distância mínima da Terra, neste horário, ficando a 356,5 mil km da superfície do planeta (a distância normal é de 384 mil km).Apesar de não ser perceptível, a próxima Superlua será a de maior proximidade com a Terra no ano de 2018. Ela estará 100 km mais próxima que a última, que ocorreu em 3 de dezembro de 2017.O evento foi descrito pela NASA como a "Trilogia da Superlua", já que o fenômeno também se repetirá em 31 de janeiro de 2018, quando será acompanhado por um eclipse total do astro.Quando o fenômeno ocorre duas vezes em um mesmo mês, ele é chamado de "Superlua Azul". De acordo com o "Virtual Telescope Project", uma plataforma online de telescópios, tanto a Lua Nova quanto a Cheia podem ser "Superluas", desde que atinjam a distância mínima da superfície terrestre.O satélite natural se movimenta ao redor do planeta em uma órbita elíptica, portanto sua distância para a Terra não é constante, variando entre o perigeu (mínima) e o apogeu (máxima).

