Enquanto o mercado de smartphones está criando dispositivos maiores e mais potentes, uma empresa decidiu ir no sentido oposto e criou o menor celular do mundo. Trata-se do Zanco Tiny T1.O aparelho tem 4,67 centímetros de altura por 2,1 de largura, 1,2 cm de espessura e pesa apenas 13 gramas. Além disso, há uma tela de 0,49 polegadas com resolução de 64x33 pixels, teclado numérico, alto-falante, microfone, entrada para chip nano, porta de carregamento USB.Segundo a empresa, o telefone funciona em redes 2G e sua bateria permite o uso por três dias em tempo de espera e três horas de conversação. Ele também pode armazenar 300 números de contatos, 50 ligações e mensagens de texto mais recentes.No entanto, o celular não instala aplicativos, não tem câmera e não conta com muito espaço para carregar arquivos.A ficha técnica inclui memória RAM de 32 MB e 32 MB de armazenamento, sem espaço para cartões de memória.O pequeno "Tiny T1" está disponível em campanha de arrecadação no Kickstarter, e pode ser adquirido por 35 e 39 libras esterlinas, com entrega prevista para maio de 2018.Zanco Tiny T1

