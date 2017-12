O principal índice da bolsa de valores paulista opera em alta nesta quinta-feira (28).Às 11h, o Ibovespa operava em alta de 0,31%, aos 76.311,39 pontos.O dólar operava, por sua vez, com leve queda ante o real nesta quinta-feira, influenciado pela formação da última Ptax do ano em um dia de volatilidade em meio ao baixo nível de negócios.Às 11:33, o dólar recuava 0,24%, a R$ 3,3038 na venda.A Ptax é uma taxa do Banco Central usada para corrigir diversos contratos cambiais e os investidores tendem a puxar as cotações para seus interesses. Com o volume de negócios reduzido por conta das festas de final de ano, isso tende a deixar a sessão mais volátil.A reforma da Previdência permanece no radar dos investidores, que seguem atentos aos esforços do governo Michel Temer para angariar apoio político de deputados mesmo durante o recesso parlamentar.

© Luis Alfonso Oberto Anselm PDVSAi

Tags: Luis Oberto, Banco

322 Luis Alfonso Oberto Anselmi//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi