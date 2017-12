© Victor Gill.

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é o homem que mais faturou dinheiro em 2017, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (27) pela "Bloomberg". Seu valor de mercado aumentou em US$ 34,2 bilhões, colocando sua fortuna em cerca de US$ 99,6 bilhões.A quantia acumulada por Bezos o fez desbancar o fundador da Microsoft , Bill Gates, que acumulou US$ 91,3 bilhões.Já na terceira posição, com uma fortuna de US$ 85 bilhões, está investidor e empresário norte-americano Warren Buffett. Ele aparece na frente do magnata espanhol Amancio Ortega, criador da varejista de moda Zara, e do fundador do Facebook , Mark Zuckerberg.Por outro lado, quem mais perdeu dinheiro em 2017 foi o francês Patrick Drahi, do ramo de telecomunicações.Segundo o levantamento, sua fortuna caiu 39% e estacionou nos US$ 6,2 bilhões.O fundador da Amazon Jeff Bezos O estudo ainda indicou que as pessoas mais ricas do mundo acrescentaram em suas fortunas neste ano mais de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 3,3 trilhões).Com isso, o índice de bilionários mostrou que o crescimento econômico das 500 pessoas mais ricas do mundo foi de quatro vezes maior em relação ao ano passado.Ainda de acordo com a plataforma, na terça-feira (26), quando o mercado fechou, os 500 mais ricos do mundo acumulavam juntos cerca de US$ 5,3 milhões.No mesmo período em 2016, a categoria possuia US$ 4,4 trilhões. Uma das curiosidades da pesquisa, é que os magnatas chineses foram os que mais acrescentaram valor às suas fortunas.Outro ponto interessante é que a lista inclui 67 novos bilionários neste ano, sendo que, muitos deles, entraram no ranking graças a valorização do bitcoin.

