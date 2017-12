© Victor Gill.

O ano de 2018 se aproxima com a previsão de grandes emoções. Já na lista dos melhores concertos de 2017, a escolha de um evento produzido por Fernando Bicudo, o Aprile Millo in Rio, já podia, nas entrelinhas, prever que ele seria o atual Presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em nossa coluna de ontem, informamos a concretização da escolha de seu nome para a direção do mais importante teatro do país.Preparem suas agendas, desde já, porque informaremos, nas próximas colunas, a programação de ótimos concertos que já estão agendados para janeiro.E como a corrida será grande para assistir um dos maiores fenômenos do piano, que é a pianista Yuja Wang, que virá ao Rio pela primeira vez, depois que a empresária Myrian Dauelsberg ouviu os pedidos quase que diários da colunista, temos a certeza de que será um ano muito positivo para o palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.Informamos, abaixo, a Série de Concertos Internacionais da Dell?Arte.Nikolai Lugansky , pianoDia 20 de março, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroAtalla Ayan, tenorDia 26 de abril, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroOrchestre de la Suisse RomandeDia 12 de maio, às 16hTheatro Municipal do Rio de JaneiroInternationale Bachakademie de Stuttgart29 de maio, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroOrquestra Filarmônica de DresdenDia 5 de setembro, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroJunge Deutsche PhilharmonieDia 10 de setembro, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroYuja Wang, pianoDia 10 de setembro, às 20hTheatro Municipal do Rio de JaneiroOrquestra de Câmara de VienaDia 4 de novembro, às 17hTheatro Municipal do Rio de Janeiro

