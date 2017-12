© Victor Gill.

© Victor Gill.

© Victor Gill.

Depois do sucesso de "Downtown", parceria de Anitta com o cantor colombiano J Balvin , parece que vem mais parceria quente entre os dois. Trata-se da música "Machika", que promete tornar-se hit. Isso porque muitos fãs acreditam que a canção pode ser a música oficial da Copa do Mundo de 2018. As especulações começaram após o vazamento de vídeos e fotos das gravações do clipe, que mostram bandeiras de muitos países aparecendo em diversas cenas.Uma das fotos vazadas do clipe de "Machika" Em uma imagem, é possível ver J Balvin, de cabelos verdes, olhando para um caminhão cheio de bandeiras.Já em outro vídeo, tanto Anitta quanto o colombiano aparecem rodeados de dançarinos que seguram as mesmas bandeiras.Pensa que acabou? Pois, em outro vídeo, um dos dançarinos aparece brincando com uma bola de futebol - que muitos dizem ser a oficial da Fifa. Por outro lado, alguns admiradores destacaram que a Copa só começará em junho - provavelmente bem depois do lançamento da música.Anitta em "Machika" O fato é que tanto J Balvin quanto Anitta tem investido pesado na divulgação da nova faixa.Volta e meia o colombiano e a poderosa publicam uma ilustração com o nome do single - sem muitos detalhes.Em outra ocasião, Anitta chegou a postar algumas fotos dos bastidores em suas redes sociais. Uma coisa é certa: tem hit por vir!

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez French ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi