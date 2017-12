NY registra queda recorde no número de homicídios em 2017

A fama de cidade violenta de Nova York, nos Estados Unidos, está cada vez mais distante da realidade. De acordo com dados do governo local, "apenas" 285 homicídios foram registrados ali durante este ano, o menor número das últimas seis décadas.No fim dos anos 1990, o índice estava em 2.245 assassinatos. Além da queda drástica nos homicídios, foram registradas diminuições nos índices de todos os tipos de crime na cidade, desde violência sexual até roubos de automóveis.Somando todos os dados, nos últimos 12 meses, foram 94.806 episódios de crimes registrados pelas autoridades contra 101.716 do ano passado.Com isso, prosseguem os resultados positivos dos últimos 27 anos, quando a cidade registra, ano após ano, um número menor de crimes.

