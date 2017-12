/ Los liberianos esperaban conocer este jueves los primeros resultados parciales de la segunda vuelta de las presidenciales celebrada el martes, una contienda entre la leyenda del fútbol George Weah y el actual vicepresidente Joseph Boaka, que será la primera transición democrática en las últimas tres generaciones.El ganador sucederá a Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer elegida como jefa de Estado en África, que estuvo 12 años al mando del pequeño país de África occidental, conduciendo la reconstrucción después de la guerra civil (1989-2003), que dejó cerca de 250.000 muertos.La presidenta saliente, premio Nobel de la Paz 2011, ya no podía volver a presentarse después de dos mandatos.El país vive aún bajo la sombra de Charles Taylor, de 69 años, exjefe de guerra y presidente (1997-2003), condenado a 50 años de prisión, que purga en Reino Unido, por crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la vecina Sierra Leona. Otros dos presidentes anteriores fueron asesinados."Sin importar cuál sea el resultado, lo vamos a aceptar sin provocar problemas. Ya no queremos más problemas aquí", dijo Samuel Nuahn, de 46 años, que votó por Boakai, el candidato oficialista, en la segunda vuelta de las elecciones celebrada el martes.Según los medios locales, Weah, que obtuvo la mayor votación en la primera vuelta con un 38,4% de los votos, lideraba la contienda.Weah, único africano en ganar el Balón de Oro, se presentó sin éxito a las presenciales de 2005 y en 2011 concurrió como aspirante a la vicepresidencia al lado de Winston Tubman. Desde 2014 es senador.En la primera vuelta, Boakai había quedado segundo con 28,8% de los votos.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó "la celebración pacífica" de las elecciones y "felicitó al gobierno" por los comicios.- "Emocionante" -Después de que la votación transcurriera sin incidentes, pese a que fue aplazada varias semanas debido a un recurso judicial interpuesto por el candidato que quedó tercero en la primera vuelta, los liberianos esperaban con ansia los resultados."Desde los años de la guerra civil, esta es la primera vez que vemos una transición del poder de una persona a otra. Así que hoy es un día emocionante para mí y fascinante para Liberia", contó a la AFP Oscar Sorbah tras votar el pasado martes.El gobierno de Ellen Johnson Sirleaf tuvo la tarea de reconstruir el país después de la guerra civil y supervisar la respuesta a la crisis sanitaria del Ébola (2014-2016), pero es criticado por haber fallado a la hora de combatir la pobreza y la corrupción.La Coalición para el Cambio Democrático (CDC) de Weah ha reiterado durante la campaña llamados a sus jóvenes y entusiastas votantes a que mantengan la calma, reseñó AFP."Sin importar la provocación el CDC no va a responder con violencia", dijo Jefferson Kotchie, líder de las juventudes del CDC, en un mitín en el cuartel general del movimiento.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi