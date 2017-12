© Victor Gill Ramirez

La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) reconocieron que la recuperación de la inflación durante este año ha sido lenta.En la minuta de la reunión del 9 de noviembre, la cual fue divulgada este jueves, el Banco Central mencionó que ?no se ha podido lograr la desinflación a una velocidad adecuada, siendo esta más lenta a la anticipada?.Entre los detalles que han originado una lenta disminución de la inflación, mencionaron la evolución de la inflación subyacente, que es la que contempla el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte.Desde enero, la inflación ha rebasado el objetivo de Banxico (3 +/- 1 punto porcentual). Una muestra es que durante la primera quincena de noviembre , la inflación llegó a un nivel de 6.59 por ciento, según datos del Inegi.?La mayoría detalló que el repunte en la inflación anual de octubre reflejó fundamentalmente la evolución de la inflación no subyacente. Destacó que, en efecto, dicho subíndice disminuyó de un nivel de 11.98 por ciento en agosto a 11.28 por ciento en septiembre, repuntando a 11.40 por ciento en octubre en respuesta, según algunos miembros, principalmente a aumentos no esperados en los precios del gas LP?, explicó.La mayoría estimó que la inflación continuará con una tendencia a la baja durante el resto de 2017 y 2018 y que, para 2019, fluctuará en el 3 por ciento estimado por el Banco Central.Reformas estructuralesEn las minutas, los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico mencionaron que, aunque las reformas estructurales del sexenio actual avanzan en la dirección correcta, aún falta mejorar algunos detalles sobre todo en el rubro de seguridad."Se necesita profundizar más en el diseño de reformas que conduzcan a un mejor cumplimiento del Estado de Derecho.En particular, uno (de los integrantes de la Junta) expresó que las condiciones de inseguridad en el país están minando la certidumbre sobre los derechos de propiedad, lo cual considera un elemento esencial para que se registre un proceso dinámico de inversión", detallaron en la minuta.Elecciones, un riesgo para la inflaciónLa mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central consideraron algunos factores que podrían afectar a la inflación el próximo año, siendo los más destacados la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales."Uno de los miembros mencionó que una renegociación desfavorable del TLCAN podría representar un fuerte choque sobre el crecimiento potencial de la economía, lo que se traduciría en una importantedepreciación del tipo de cambio real.Finalmente, otro (integrante) agregó como factor de preocupación la incertidumbre derivada del proceso electoral que tendrá lugar en México en 2018", precisaron en el texto.Banxico revisa a la baja previsión de crecimiento económico para 2017 Inflación fluctuará objetivo en 2019: Banxico.

