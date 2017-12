Una mujer fue raptada y luego liberada en hechos ocurridos este miércoles en zona rural del municipio de San Onofre, según informó el Comandante de la Policía en Sucre, Coronel Julio César Sánchez.De acuerdo con el Oficial, a la ciudadana se la llevaron varios desconocidos que luego de sentir la presión ejercida por diferentes autoridades, la dejaron en libertad.Iris Blanca Vásquez, como fue identificada la víctima de los hechos, fue liberada sobre la vía que comunica a los corregimientos de Palo Blanco y Las Flores.La ciudadana regresó al seno de su familia en horas de la tarde y ahora las autoridades investigan el caso para esclarecerlo, identificar, ubicar y capturar a los responsables.?Una vez conocimos del hecho, inmediatamente, con la Infantería de Marina, iniciamos un plan candado en toda la jurisdicción de San Onofre, extendida a los Montes de María?, expresó Sánchez.En reacción al rapto de la mujer trabajaron los Gaulas de la Policía y la Infantería de Marina, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Batallón de Malagana.La mujer de profesión docente, fue raptada por tres hombres fuertemente armados de su finca ?El Venado?, ubicada en la vereda El Platanal, a donde regresó horas más tarde.Sobre el suceso dado a conocer a través de un trino por parte del ex presidente de la República y senador, Álvaro Uribe Vélez, las autoridades no entregaron más detalles.El Comandante de la Policía en Sucre, pidió a la ciudadanía que confían en las autoridades y si conocen de un caso similar no duden en llamar a las líneas 165 (Gaula), 123 (Policía) y 313 215 53 95 (Red de Aliados).

