/ En alrededor del 28% se redujo este año en la isla de Margarita, la capacidad empleadora tanto del sector privado como del público, de acuerdo con estimaciones oficiales de las autoridades de la Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta), reseñó El Sol de Margarita.Lorenzo Salazar, presidente de la máxima central laboral de la entidad, aseguró que por quinto año consecutivo observan la reducción del empleo en una región que siempre fue privilegiada en la generación de puestos de trabajo, lo que incluso atraía a personas de otros estados.Precisó que el descenso de las fuentes de trabajo en Margarita comenzó en 2010, pero se intensificó en 2012.Desde entonces no ha parado el declive, lo que atribuye al desmedido cierre de grandes empresas nacionales y la salida de muchas transnacionales que tradicionalmente eran las que generaban mayor ocupación de mano de obra calificada.En lo que concierne a Margarita, recordó que era asombroso ver cómo los viernes por la tarde, decenas de trabajadores, especialmente de la construcción, salían a sus estados de origen como Anzoátegui, Sucre, Monagas y Bolívar, a pasar el fin de semana con sus familiares."Hoy la realidad es otra, ya que esas estadísticas abarcan casi en su totalidad a los trabajadores neoespartanos", recalcó el dirigente. Aclaró que aunque en 2013 y 2014, la caída mayor se ubicó en 8%, hoy tiene 20 puntos porcentuales por encima al cierre de este año.Salazar advirtió que avizoran para el próximo año en materia laboral, más desempleo y cierre de empresas, por lo que exhortó tanto al nuevo gobernador de la entidad, Alfredo Díaz, como a los 11 alcaldes recién electos, a gestionar juntos ante el Ejecutivo nacional los recursos necesarios para reimpulsar la economía y recuperar los empleos perdidos.Cesta básica inalcanzableEl presidente de Fetraesparta, aseguró que la cesta básica integral es inalcanzable para el común de los venezolanos, tomando en cuenta que en los actuales momentos sobrepasa los 13 millones 800 mil bolívares, lo que significa que debe haber una disponibilidad diaria de 462.778 bolívares, para complacer las necesidades de una familia de cuatro o cinco integrantes."Con un salario integral que apenas supera los 453.000 bolívares mensuales, es impensable que se pueda cubrir la canasta integral", reiteró el dirigente laboral. Acotó que los pensionados y jubilados están siendo severamente afectados ya que lo que perciben no les alcanza para comprar medicamentos y mucho menos alimentos, debido a los altos precios que esos rubros presentan.Dijo que esperan que el gobierno central entienda que con la hiperinflación existente, se puedan complacer las necesidades de los venezolanos con todos y los aumentos salariales que se puedan otorgar, pero de manera improvisada e inconsulta con los gremios sindicales y empresariales. Turismo y Puerto LibreEl presidente de Fetraesparta, Lorenzo Salazar, insistió en que además de la construcción, los otros sectores que más han sufrido los rigores de la crisis económica son el turismo y el Puerto Libre, dos de los sustentos más importantes de la economía insular. Aún no cuantifican cuántas empresas de esas áreas cerraron en el año que concluye.