Renunció Manolo y los cartageneros serán llamados nuevamente a elecciones atípicas. Suena cualquier cantidad de nombres como posibles sucesores y, desde ya, las casas políticas tradicionales de la ciudad se alistan para conquistar la Alcaldía de Cartagena.La ciudad protagonizará su propia versión de House of Cards y Juego de Tronos, en una lucha por ver qué político se ?corona? y se sienta en el ?trono de hierro? del Palacio de la Aduana. Seremos los cartageneros los encargados de elegir al nuevo mandatario pero, a diferencia de elecciones anteriores, se espera que esta vez sí estemos a la altura de la responsabilidad.Vender el voto; elegir a un político a sabiendas de que es corrupto; votar por hacer un favor y no a conciencia; ser ingenuos y creerle todo al primero que se autoproclame como ?el candidato del pueblo?; y no salir a votar y dejar que otros elijan, hacen tan culpable a los cartageneros como los políticos de los que tanto nos quejamos por desangrar a la ciudad.Ante la salida del exalcalde Manuel Vicente Duque, se abre una nueva puerta para que la ciudad salga de su crisis política, pero al final será responsabilidad de quienes votan.Son momentos difíciles para la ciudad y ?se acerca el invierno?.Notas relacionadas- Capturan al alcalde Manuel Vicente Duque y a su hermano José Julián https://goo.gl/xv5rEB- Alcalde "Manolo" Duque ya renunció https://goo.gl/BzYLbv- ?Manolo pensó en renunciar desde que se sentó en el banquillo de los acusados? https://goo.gl/6EpMbx- Cartagena, de cara a la tercera elección atípica para la Alcaldía https://goo.gl/T5VuWs- Imputación de cargos a 8 concejales de Cartagena será en enero https://goo.gl/6YQZax- "Tengo dos funciones al tiempo": Sergio Londoño sobre viaje https://goo.gl/1UTNs6¿Qué es De Frente?De Frente es un nuevo espacio de opinión y debate en El Universal, donde se tratarán diferentes temas que impactan en Cartagena y la Región Caribe.VER VIDEOS ANTERIORES

