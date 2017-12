La semana pasada, el contralor general Edgardo Maya puso sobre la mesa un banquete de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de todo el país.El plato principal de ese banquete corrió por cuenta del PAE Cartagena de Cartagena en 2016.El contralor dijo que, según los comprobantes de pago de los operadores, se cobraron pechugas a 40 mil pesos, cuando en meses anteriores el contratista los cotizó a 7 mil.Se compraron 2.824 kilos de canela, a 39 millones, pero ni una libra llegó a los colegios. También se compraron 2 millones 600 mil panes, a 400 pesos cada uno, pero solo hay registros que soportan la entrega de 1 millón 500 mil panes.El primer contrato se firmó el 13 de abril de 2016 y se adjudicó de forma directa, a través de una emergencia manifiesta y no de una licitación pública como lo ordena la ley.La contralora distrital de entonces, Nubia Fontalvo -hoy presa por presuntas irregularidades en su elección, por lo que también está detenido el exalcalde Manolo Duque-, revisó el contrato y aseguró que todo se hizo conforme a la ley.Pero la Contraloría General explicó que los argumentos que usó la Alcaldía no justificaban la implementación del recurso de la emergencia manifiesta.De Frente revisó los contratos y encontró, además, que los consorcios que ganaron la licitación del PAE en las convocatorias posteriores son manejados por las mismas empresas que operaban el programa desde años anteriores, a pesar de que se habían advertido irregularidades en sus manejos.Notas relacionadas- El PAE era un alivio para las familias https://goo.gl/XDrwzU- Operador del PAE compró pechugas a $40 mil en una ferretería https://goo.gl/RvbGvE- Meriendas del PAE no pasan de pan y avena https://goo.gl/jxuLzy- Contraloría adelanta procesos de responsabilidad fiscal por $14 mil millones https://goo.gl/WTMYVp- ?Es falso que Manolo haya comprado pechugas de pollo a 40 mil pesos?: abogado https://goo.gl/uCsuHc- El hambre de los niños de Cartagena es el alimento de la corrupción https://goo.gl/1bS33W-Top 5: Las irregularidades y denuncias sobre el PAE en Cartagena y Bolívar https://goo.gl/D7p21W- En Cartagena se gastaron $39 millones de pesos en canela para el PAE https://goo.gl/7zN49h¿Qué es De Frente?De Frente es un nuevo espacio de opinión y debate en El Universal, donde se tratarán diferentes temas que impactan en Cartagena y la Región Caribe.VER VIDEOS ANTERIORES

