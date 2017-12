© Victor Gill.

Las tradicionales corridas de toros que se realizan en el mes de enero quedan suspendidas. Así lo anunció hoy Yolanda Wong Baldiris, secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana tras sustentar la decisión de la Administración Distrital con base a los resultados de un informe técnico en la Plaza de Toros de Cartagena y que evidencia problemas estructurales en este emblemático escenario.?Tomamos la decisión de denegar la solicitud hecha por los empresarios taurinos, teniendo en cuenta que hicimos un análisis técnico en conjunto con el IPCC dado que la plaza es un escenario cultural y se emitió un concepto que expone que la plaza no prestaba las garantías para que los cartageneros puedan acudir. Por eso denegamos la solicitud pues la plaza no presenta las condiciones que implica un evento como éste?, indicó Wong.El informe técnico fue liderado por el arquitecto Alfonso Cabrera, de la división de Patrimonio y el estructuralista David Bocanegra quienes determinaron fallas estructurales en la plaza en un 30 por ciento.( Lea:Toros en Cartagena: Distrito y taurinos se preparan para una "corrida" jurídica )?El análisis técnico revela que hay problemas con las gradas, que el área de la enfermería no se encuentra en condiciones para atender un certamen como el de la feria taurina, que es importante por el enfrentamiento que se da entre el toro y el torero?, sostuvo la funcionaria.Wong Baldiris señaló que si bien la plaza ha sido habilitada para desarrollar otro tipo de eventos masivos como baile de picós y religiosos, se estudia la posibilidad de cerrar el escenario definitivamente este espacio hasta tanto no se hagan las reparaciones pertinentes.?Nosotros hemos limitado el permiso al ruedo, donde no hay ningún tipo de riesgo, pues este es un espacio firme, que no tiene ningún problema.Los eventos como bailes de picó o cristianos no es el aforo de la totalidad de la plaza?, sostuvo.Riesgo de colapsoEl informe técnico expone que si los palcos de la Plaza de Toros se someten a carga generada para la realización de eventos de asistencia masiva, el riesgo de colapsar es alto.?Al realizar el recorrido por la corona y palcos de la Plaza de Toros, encontramos que los canes o vigas de maderas se encuentran en condiciones óptimas estructuralmente, pero los pisos de madera, como tal, evidencian cierto deterioro y fragilidad en su superficie, lo cual lo hace vulnerable y susceptible de colapsar, si se somete a carga generada por la realización de eventos masivos?, detalla el documento.

